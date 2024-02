Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

A novela 'Renascer' deste sábado (17) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Padre Santo sente uma indisposição.

Padre Santo sente uma indisposição. Eliana tenta convencer Eriberto a descobrir se Venâncio tem outra mulher. É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe à celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro. Chico, pai de Ritinha, sente ciúmes ao ver sua filha dançando com Bento na festa.

Norberto enfrenta Bento, que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para Ilhéus de lua-de-mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Venâncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Morena se preocupa com Zinha, que está triste. Buba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela.

João Pedro se despede dos irmãos, Zé Venâncio e Zé Bento, que retornam para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Venâncio pede o divórcio a Eliana, que declara guerra contra o publicitário. Teca se preocupa com Du, ao vê-lo ferido depois de uma briga. Neno e Pitoco contam a Du que furtaram objetos da loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor.

Eliana pede a Eriberto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.