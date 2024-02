Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (6) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mariana confessa a José Inocêncio que é neta de Belarmino.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

João Pedro pede ajuda a Inácia para que o pai aceite Mariana. Zinha culpa José Augusto pela morte de Jupará. Mariana mexe nas gavetas da sala da fazenda, e Inácia a repreende. José Inocêncio fica desconcertado por Mariana, que confessa ao fazendeiro que é neta de Belarmino.

Deocleciano aconselha José Inocêncio a ter cuidado com Mariana. João Pedro se sente traído ao saber que o pai e Inácia já sabiam do parentesco de Mariana com Belarmino, e sente ciúmes ao ver a jovem e José Inocêncio mais próximos.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.