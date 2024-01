Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (30)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (30) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga. Maria Santa emocionada com a revelação do fazendeiro comemora o ‘milagre’. Nena se desespera ao ver os corpos de Belarmino e Firmino. Jacutinga avisa a José Inocêncio que Maria Santa só deixará seu estabelecimento na condição de casada.

José Inocêncio garante aos funcionários de sua fazenda que não matou Belarmino. José Inocêncio convence Nena a vender a fazenda de Belarmino para ele. A viúva acaba aceitando a proposta. Jacutinga orienta Maria Santa sobre a vida de casal.

Padre Santo avisa a José Inocêncio que só celebrará seu casamento com Maria Santa na casa de Jacutinga se não houver convidados. Norberto comenta com Deocleciano e Jupará que Egídio largará os estudos para ficar na fazenda que era do pai.

Padre Santo chega para celebrar o casamento e estranha ao ver a vila deserta.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.