Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (23) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Instruído por Belarmino, o matador acerta José Inocêncio.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

José Inocêncio não gosta de saber que o Boi Bumbá vem das terras de Belarmino. Quitéria conversa com Nena sobre Marianinha, a irmã mais velha de Maria Santa, que foi expulsa de casa por Venâncio há algum tempo. José Inocêncio e Firmino discutem. Belarmino, fazendeiro da região, instrui os matadores sobre o serviço para matar José Inocêncio. Quitéria intercede por Santinha e Venâncio permite que Maria Santa saia pela primeira vez no cortejo do Boi.

Deocleciano fica preocupado com a premonição de Inácia e pede a José Inocêncio que não viaje a Ilhéus sozinho. Vestido de Boi, Venâncio ataca Jose Inocêncio ao notar o interesse do rapaz por Maria Santa. Quitéria enfrenta Venâncio. Instruído por Belarmino, o matador acerta José Inocêncio, que cai de sua montaria.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.