Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (13) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Kika desconfia da inocência de Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

José Bento e José Venâncio se surpreendem ao saber que o pai se casará com Mariana. Venâncio se surpreende com a ideia de Buba de abrir o jogo para José Inocêncio. Bento se interessa pelo faturamento do pai com a produção de cacau. Bento afirma a José Inocêncio que ele deverá fazer a partilha dos bens de Maria Santa entre os filhos, antes de se casar com Mariana.

Kika desconfia da inocência de Mariana. João Pedro diz a Zinha que não se sente irmão de Venâncio, Bento e Augusto.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.