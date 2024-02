Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (9)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (9) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

José Inocêncio decide voltar para a fazenda e deixa Mariana na estrada. Contrariando as ordens do pai, João Pedro resgata Mariana e a leva de volta para a fazenda. Mariana pede desculpas a José Inocêncio. Mariana diz a João Pedro que José Inocêncio a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem.

Kika critica José Bento por se sustentar com o dinheiro do pai. José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana. Venâncio e Eliana recebem José Bento e Kika em sua casa. José Inocêncio sente vergonha de ter ficado com Mariana. Mariana fica com raiva de José Inocêncio.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.