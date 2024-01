Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Maria Santa comunica a Venâncio que está grávida.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Maria Santa comunica a Venâncio que está grávida. Venâncio decide ir embora com Quitéria e abandona Maria Santa na porta da casa de Jacutinga. Jacutinga acolhe Maria Santa e orienta suas meninas a não comentarem sobre a presença da filha de Venâncio no bordel. José Inocêncio diz a Padre Santo que vai atrás da Maria Santa.

Belarmino procura José Inocêncio e conta que Venâncio foi embora levando Santinha. Ele se desespera. Jacutinga percebe a pureza de Maria Santa. Norberto comenta com Firmino sobre a presença de uma menina nova no bordel. Belarmino se depara com Maria Santa ao chegar à casa de Jacutinga.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.