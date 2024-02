Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio se desespera com a morte da mulher.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Passam-se seis anos. Além de José Augusto, Maria Santa deu à luz mais dois filhos, José Bento e José Venâncio. Grávida do quarto filho, Maria Santa se apavora com a intensa dor que sente. José Inocêncio tem um mau pressentimento, e pede a Jacutinga para salvar sua esposa. Com dificuldades no parto, Maria Santa pede a Jacutinga que salve seu filho.

Maria Santa sente a presença de Nossa Senhora a seu lado e consegue dar à luz, mas não resiste. José Inocêncio se desespera com a morte da mulher. Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido salvá-la. José Inocêncio culpa o bebê pela morte de Maria Santa. Deocleciano sugere a Morena que o casal cuide do filho rejeitado por José Inocêncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.