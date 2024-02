Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (8)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (8) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mariana convence José Inocêncio a deixá-la viajar com ele.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

Eriberto arromba a porta do apartamento de Eliana e a encontra desmaiada. Eliana diz a Venâncio que quer construir uma família com ele. José Inocêncio reclama com Padre Santo por ainda sustentar dois dos três filhos que já são formados.

Mariana convence José Inocêncio a deixá-la viajar com ele. João Pedro diz a Morena que acha que Mariana está gostando de José Inocêncio. José Inocêncio se lembra de Maria Santa ao observar Mariana dormir.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.