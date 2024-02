Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (1)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (1) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Nasce o primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

José Inácio traz de Ilhéus uma imagem de Nossa Senhora para Maria Santa. Maria Santa conta a José Inocêncio que está grávida e pede ao marido que Jacutinga esteja com ela na hora do parto. Deocleciano percebe que Morena está grávida. Maria Santa e Morena intensificam a amizade. Passam-se nove meses. Jupará traz Jacutinga a mando de Maria Santa para auxiliá-la no parto.

José Inocêncio fica aflito com os gritos de dor da mulher. Ele contraria os conselhos de Jacutinga, preferindo ficar ao lado de Maria Santa. Morena passa mal e perde o bebê. Deocleciano dá total apoio à mulher. O primeiro filho de Maria Santa e José Inocêncio nasce, e o pai lhe dá o nome de José Augusto. Jacutinga acolhe Morena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.