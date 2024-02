Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (7)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (7) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Mariana e João Pedro se beijam.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

Mariana e João Pedro se beijam, mas a moça afirma que quer tê-lo como irmão. José Inocêncio orienta João Pedro a não se envolver com Mariana. Inácia comenta com Chico que Mariana foi a pior tocaia que Belarmino armou para José Inocêncio. Mariana reclama do beijo que João Pedro lhe deu.

Zinha conversa com Morena sobre a preocupação que tem com João Pedro. José Venâncio não se empolga com a festa surpresa organizada por Eliana e Eriberto para seu aniversário. Venâncio diz a Buba que não consegue parar de pensar nela.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.