Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (5)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (5) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB.

José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.