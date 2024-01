Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (9) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas'. Nesse capítulo, Fred conta para Neli que, por causa do vestido, Camila não quer mais ir ao jantar com ele.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Fred conta para Neli que, por causa do vestido, Camila não quer mais ir ao jantar com ele. Neli defende Fred, insinua que ele pode demitir Heitor e faz com que Camila ligue para ele. Marion avisa Lucas de uma missa de sétimo dia, a qual sabe que Ana Luísa estará presente. Lucas percebe que Rodrigo não deixa Fabiana entrar na sala de Antenor enquanto ele recebe a visita de uma mulher bonita. Lucas pede demissão. Taís acha interessante ser apresentada a Virgínia e a Belisário, que sabe ser pai de Antenor. Fred elogia a beleza de Camila, que usa o vestido novo. Daniel diz que vai fazer o resgate dos funcionários na África, com ou sem salvo-conduto. Antenor manda que ele não se arrisque. Marion vê Lucas na igreja. Isidoro liga. Clemente combina com Isidoro buscá-lo na rodoviária. Lucas vê Ana Luísa na igreja. Marion não percebe. Paula fica radiante ao saber que o avô está voltando. Hermínia pede que Taís não maltrate Paula e recebe um desaforo como resposta. Cássio elogia Mateus por ele trabalhar e fazer cursinho. Eloísa insiste que Mateus apresente seus documentos. Clemente pede para Cássio levá-lo à rodoviária. Mateus quase se depara com o avô. Lucas vai embora, sem encontrar com Ana Luísa nem Marion. Taís garante a Marion que vai aproximar Belisário e Antenor com a ajuda da irmã boazinha. Sérgio passa mal, mas Ana Luísa não consegue dirigir o carro para levá-lo ao pronto socorro. Isidoro se desencontra de Clemente. Vidal diz a Antenor que o restaurante não vai bem. Mateus e Camila se reencontram por acaso. Camila confessa a Susaninha que está apaixonada por Mateus, mas precisa terminar com Fred antes. Isidoro conhece Paula e conta que ela foi roubada por Amélia. Paula defende Amélia e Isidoro passa mal. Antenor vai comer no restaurante de Wagner. Isidoro diz que vai contar a verdade para Taís e Paula. Isidoro conta que Silvinha vendeu Taís para conseguir dinheiro e morreu em função do vício que possuía.

Explica que, ao recuperar Taís, Amélia fugiu com Paula. Clemente diz que, na verdade, Amélia salvou a vida de Paula, impedindo que ela fosse vendida também. Isidoro compreende o fato de Clemente ter mantido segredo. Taís fica triste com a história de sua vida. Antenor, após experimentar os pratos de Wagner Alencar, exige comer um filé com fritas, arroz e feijão, desconcertando o chef. Jáder ouve Bebel dizer a Tatiana que precisa encontrar um homem rico para sustentá-la. Antenor detesta a comida que Wagner oferece e o demite. Paula promete cuidar de Isidoro. Wagner vai embora enfurecido com Antenor. Lucas aguarda seu carro ao lado de Fabiana e Antenor. Ana Luísa chega para buscar o marido e se depara com Lucas. Fabiana e Lucas ficam baqueados com o encontro. Ana Luísa fica mortificada quando Antenor conta que Lucas pediu demissão. Cássio descobre que Clemente é pai de Lúcia. Mateus confessa sua paixão por Camila, que se afasta quando ele tenta beijá-la. Joana faz uma festa surpresa para Umberto, que jura ter esquecido que era seu aniversário. Cássio exige os documentos de Mateus. Mateus inventa uma desculpa e Cássio manda que ele leve os documentos no dia seguinte. Dinorá, Gustavo e Iracema se emocionam com o relato de Isidoro sobre suas netas. Taís diz a Marion que vai conquistar a confiança de Paula e ela servirá aos seus objetivos. Neli se recusa a ir à festa de Umberto e reclama porque Heitor fez o bolo. Mateus entrega comida na festa e se depara com Camila. Camila se assusta também ao ver Fred. Mateus pede ajuda a Ivan para conseguir novos documentos. Tiago comenta com Umberto que está juntando dinheiro para comprar o apartamento. Camila diz a Fred que esqueceu que havia combinado sair com ele. Ivan provoca Fred e os dois quase brigam na festa. Neli pergunta quem é Mateus e Camila mente que é um colega da faculdade. Isidoro confirma que a mulher na foto que Paula tem é Silvinha.

Umberto apaga as fotos que Tiago tirou dele na festa. Zé Luis percebe que Paula é muito diferente de Taís. Antenor avisa que se Daniel não der notícias ele vai para África acompanhar as buscas. Paula vai para a casa de Cássio ajudar Taís na recuperação. Lucas e Ana Luísa se encontram acidentalmente em Parati. Ana Luísa pergunta por que Lucas pediu demissão. Paula se oferece para pagar a dívida que Taís tem com Evaldo. Antenor demonstra sua preocupação com Daniel, para irritação de Olavo. Mateus mente para Cássio que seus documentos foram roubados. Camila diz a Mateus que a relação com Fred é complicada. Daniel avisa que conseguiu resgatar todos os funcionários do grupo. Lucas diz a Ana Luísa que ela não é responsável pela sua demissão. Lucas bate com o carro e se machuca. Ana Luísa se aterroriza quando ele diz que ela precisa dirigir. Lucas a obriga a enfrentar o medo. Antenor passeia de barco com Fabiana. Taís se decepciona ao saber que Paula não herdou nada. Ana Luísa vai embora do hospital ao saber que Lucas está bem. Marion comenta com Taís que Daniel é o preferido de Antenor. Ivan contata Jáder para conseguir os documentos para Mateus. Clemente segue Mateus e vê quando ele entra no restaurante. Daniel é aplaudido quando volta com os funcionários. Antenor elogia a atitude de Daniel e os dois se abraçam. Paula conta para Taís que namorou Daniel e que ele a largou ao saber a profissão de Amélia. Paula conta detalhes de sua relação com Daniel. Taís ouve interessada. Clemente vê Mateus conversando com Cássio. Mateus diz a Clemente que estava no restaurante pagando uma dívida do dia anterior. Daniel conta o que fez para salvar os funcionários. Olavo respira aliviado quando Daniel diz que não investigou por que eles ficaram ilhados. Romeu diz a Olavo que fez o que ele mandou e pede sua promoção. Lucas diz a Daniel que pediu demissão por motivos pessoais. Ana Luísa conta para o terapeuta que superou a fobia de dirigir.

Taís conta para Paula que foi abordada por Daniel na rua. Paula acha que ele continua com raiva dela. Taís aproveita o engano da irmã e confirma. Marion provoca um encontro com Ana Luísa. Ana Luísa conta de seu encontro com Lucas. Marion faz Ana Luísa dirigir. Marion planeja que Ana Luísa dê um flagrante em Antenor e Fabiana. Rodrigo comenta com Taís que haverá nova concorrência para o restaurante. Clemente comenta com Hermínia que Mateus deve estar mentindo. Taís planeja conseguir a ajuda de Daniel para Cássio assumir o restaurante do hotel. Bebel se encontra com Olavo. Cássio promete percentual para Taís se ela conseguir a concessão. Taís procura Daniel. Taís banca a boa moça e diz a Daniel que não sabe onde Paula está. Clemente vigia Mateus. Iracema se preocupa porque Solano recebe mulheres em seu apartamento. Clemente descobre que Mateus usa o nome de Augusto e trabalha no restaurante. Taís promete a Daniel que fará de tudo para encontrar Paula. Marion manda imprimir a foto que tirou de Antenor e Fabiana. Isidoro fica feliz ao ver Paula e Zé Luís juntos. Camila diz a Rita que queria que Fred não a procurasse mais, para poder ficar com Mateus. Neli avisa Fred onde ele pode encontrar Camila. Mateus diz a Ivan que não tem o dinheiro para pagar pelos documentos falsos. Eloísa pressiona Mateus. Fred diz a Camila que eles precisam pensar no futuro, deixando-a sem jeito. Cássio diz a Vidal que não quer responsabilidades com o filho. Camila marca encontro com Mateus. A foto não fica boa e Marion decide tirar outra de Fabiana e Antenor juntos. Odete confidencia a Marion que Antenor vai sair de barco com Fabiana. Marion conversa com Kleber, que trabalha no barco. Daniel convida Taís para ir à sua casa. Taís diz ter notícias do paradeiro de Paula. Cássio pressiona Mateus, que não revela nada. Cássio descobre que Mateus é seu filho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.