Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (26)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (26)

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Taís conta seu acordo com Hugo. Cássio fica pasmo. Lúcia liga, mas não tem coragem de falar com Cássio. Marion e Cláudio organizam a festa de casamento de Taís e Hugo. Lúcia garante a Hermínia que Cássio não significa nada para ela. Ana Luísa marca encontro com Lucas. Antenor comenta com Xavier que conseguiu reverter a situação com Ana Luísa e que jamais irá se separar dela. Fabiana cobra de Antenor o encontro que ele disse que teria com o psiquiatra de Ana Luísa. Silvério, o motorista que levou Belisário à festa, cobra de Virgínia. Neli dá informações de Isidoro para Daniel e entrega-lhe o endereço de Clemente. Paula tenta encontrar alguém que possa dar informações sobre o avô. Hugo, Lucena e Cleonice recebem os convidados. Taís se arruma, ajudada por Marion. Wagner pergunta a Marion sobre a foto que ela prometeu publicar na revista. Ana Luísa diz que se enganou com relação ao marido e pede que Lucas não a procure mais.

Daniel deixa seu cartão com Clemente e pede que Isidoro ligue para ele assim que voltar. Hermínia guarda o cartão, não muito certa de que vai dar o recado. Lucena ouve Taís, Hugo e Felipe brindarem pelo golpe que estão dando nele e se revolta. Taís deixa cair a taça de champanhe. Lucena tenta dar uma lição em Hugo, que corre pela festa. Os convidados ficam atônitos. Marion impede que os fotógrafos registrem e consola Taís. Taís ouve Marion comentar que precisa da indicação de Ana Luísa para fazer uma festa. Cerqueira manda Paula procurar Clemente no jornal. Bebel pede que Jáder arrume um cliente vip para ela. Com o fim do casamento, Taís pede novamente a ajuda de Cássio que, desta vez, só a deixa ficar em sua casa por uns dias. Antenor confirma para Fabiana que vai se encontrar com o psiquiatra de Ana Luísa e logo se separar. Antenor sai com outra mulher.

Daniel consola Lucas, que conta ter perdido a mulher que ama. Marion avisa Ivan que seu prazo acabou. Fabiana fala com Rodrigo sobre seus planos para o futuro com Antenor. Rodrigo, angustiado, revela a Fabiana que Ana Luísa nunca se tratou com um psiquiatra. Ivan ameaça contar a Ana Luísa sobre a fruteira roubada. Marion se assusta e disfarça quando Ana Luísa se aproxima dos dois. Taís enfrenta Lucena para ficar com os presentes de casamento. Fabiana dá um tapa em Antenor no restaurante. Mateus segue Lúcia e vê quando ela entra no prédio de Cássio. Cássio se surpreende ao ver Lúcia. Fabiana manda Antenor nunca mais procurá-la. Tiago leva Fabiana para a sua casa. Lucena expulsa Taís do hotel. Hugo diz ao pai que vai ficar com o dinheiro que ele tem fora do Brasil, senão o denunciará. Lúcia confessa para Cássio que resolveu ter o filho. Ivan, na presença de Ana Luísa, deixa claro que vai voltar para casa e a mãe é obrigada a concordar.

Cássio reage ao saber que tem um filho de 18 anos. Lúcia diz que não precisa nada dele, mas que Mateus está exigindo saber o nome verdadeiro do pai. Cássio pede um tempo para entender melhor a situação. Marion pede que Ana Luísa interceda para ela conseguir organizar as bodas de um casal de amigos. Ana Luisa diz que Antenor é mais amigo do casal. Fred insinua para Neli que, se Camila não ficar com ele, Heitor será dispensado. Gustavo vai, sob protesto, comer pizza com Dinorá e os filhos. Vidal e Cibele se beijam. Antenor tenta se desculpar, mas Fabiana o manda embora. Cássio se aproxima da casa de Hermínia. Marion procura Antenor, que a recebe mal.

