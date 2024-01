Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (23) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Os 33'. Nesse capítulo, – Lucas prepara o drinque predileto de Ana Luísa.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

– Lucas prepara o drinque predileto de Ana Luísa. Fabiana desabafa com Paula. Ana Luísa fica furiosa quando Lucas comenta que sabia do caso de Antenor e Fabiana. Lucas diz que não queria magoá-la e declara seu imenso amor. Os dois se beijam e se amam. Olavo promete recompensar Romeu por ter apagado os registros que o comprometiam na África. Fabrício e Zélia convidam Mateus e Ivan para fazer figuração em uma foto publicitária.

Mateus prefere ficar na praia com Camila. Ana Luísa pede um tempo a Lucas para organizar a sua vida e sua cabeça. Marion diz a Taís que tudo indica que Daniel será o futuro presidente da empresa. Dinorá continua triste. Fred implica com Ivan, que diz que ele não segura nem a namorada. Fred liga para Camila, mas ela não atende a ligação. O modelo se acidenta e Ivan é convidado para substituí-lo.

Cássio contrata Marion e Taís para divulgarem o restaurante. Bebel arranja emprego e Tatiana diz que ela pode morar em sua casa. Camila pede para Mateus se esconder quando a campainha toca. Fred chega. Bebel dispensa Jáder. Susaninha, Rita e Neli chegam, para desespero maior de Camila. Paula e Daniel se preparam para viajar para Paraty. A fotógrafa e o produtor vibram com as fotos de Ivan. Gustavo diz que Ivan é irmão de Olavo.

Camila sai com Fred, Neli e as amigas. Enquanto isso, Mateus vai embora sem ninguém perceber. Bebel acerta o emprego em um botequim. Na porta do hotel, Bebel grita com Olavo e o manda prestar atenção em Jáder. Ela afirma, mais uma vez, que não roubou nada. Olavo expulsa Tatiana, Ivan e Bebel. Nereu abraça Paula carinhosamente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.