Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Pets – A Vida Secreta dos Bichos 2'. Nesse capítulo, Taís banca a boa moça e diz a Daniel que não sabe onde Paula está.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Taís banca a boa moça e diz a Daniel que não sabe onde Paula está. Clemente vigia Mateus. Iracema se preocupa porque Solano recebe mulheres em seu apartamento. Clemente descobre que Mateus usa o nome de Augusto e trabalha no restaurante. Taís promete a Daniel que fará de tudo para encontrar Paula. Marion manda imprimir a foto que tirou de Antenor e Fabiana. Isidoro fica feliz ao ver Paula e Zé Luís juntos. Camila diz a Rita que queria que Fred não a procurasse mais, para poder ficar com Mateus.

Neli avisa Fred onde ele pode encontrar Camila. Mateus diz a Ivan que não tem o dinheiro para pagar pelos documentos falsos. Eloísa pressiona Mateus. Fred diz a Camila que eles precisam pensar no futuro, deixando-a sem jeito. Cássio diz a Vidal que não quer responsabilidades com o filho. Camila marca encontro com Mateus. A foto não fica boa e Marion decide tirar outra de Fabiana e Antenor juntos. Odete confidencia a Marion que Antenor vai sair de barco com Fabiana.

Marion conversa com Kleber, que trabalha no barco. Daniel convida Taís para ir à sua casa. Taís diz ter notícias do paradeiro de Paula. Cássio pressiona Mateus, que não revela nada. Cássio descobre que Mateus é seu filho. Mateus diz que Lúcia nem desconfia que ele sabe quem é seu pai. Taís diz a Daniel que Paula está no Rio. Daniel diz que não aguenta mais viver sem Paula. Cássio propõe ser amigo de Mateus, pois ainda não está pronto para ser pai.

Taís marca almoço com Daniel no Frigideira. Camila se chateia ao não encontrar Mateus na porta do restaurante, como combinado. Neli critica ao saber que Umberto tem o nome comprometido. Taís finge que acredita em Paula quando ela afirma que não quer encontrar Daniel. Camila recebe flores de Fred e o convida para uma festa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.