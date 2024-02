Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (13)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (13) vai ao ar às 17:10, após 'Sessão da Tarde - Os Parças 2'. Nesse capítulo, Lúcia diz que Antenor não está convidado a entrar.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Lúcia diz que Antenor não está convidado a entrar. Antenor diz que veio pedir desculpas, mas ela fecha a porta na cara dele. Camila pede um tempo para pensar na proposta. Neli se angustia. Lúcia sugere que Paula venha morar na casa de Clemente e propõe que elas abram um albergue lá. Joana diz a Camila que paixão não é fundamental. Paula hesita, pois tem planos de abrir uma pousada com Daniel, mas Lúcia diz que ela pode participar somente da implantação. Daniel conta para Antenor que um projeto implantado por Heitor foi premiado. Heitor é chamado por Antenor. Camila cobra de Fred, que diz não saber de nada e ameaça entrar na sala de Antenor. Heitor é avisado que vai viajar para receber o prêmio.

Camila pede desculpas a Fred e aceita seu pedido. Camila conta a Mateus que vai se casar. Virgínia, Gilda e Belisário se mudam. Isidoro oferece para Paula e Daniel o dinheiro da indenização para eles abrirem uma pousada. Daniel conta para Paula que recebeu convite para trabalhar na empresa concorrente. Paula e Daniel jantam com Antenor. Paula diz a Antenor que Daniel foi injustiçado no caso com Olavo e que, por ela, o noivo não trabalharia mais em sua empresa. Paula insiste que Olavo adulterou as datas no hotel. Antenor retruca que Daniel não deveria sair da empresa, pois precisa dele se ficar provado que Olavo não age de forma correta. Daniel diz a Antenor que recebeu uma proposta, mas que não vai aceitar.

Isidoro diz a Taís que depositou o dinheiro na conta de Zé Luiz. Olavo oferece o triplo para Bebel sair com ele e não com Rolf. Mateus sofre. Neli faz planos para o casamento. Heitor tenta animar Joana. Olavo não responde quando Bebel insiste em ser só dele. Paula adora os brincos que Ana Luísa manda de presente para ela. Cássio diz a Lúcia que Mateus é um amigo de quem ele gosta muito. Marion avisa Taís sobre horários de Antenor. Rodrigo comenta com Antenor que Taís é oportunista. Fabiana se despede de Daniel e Paula, pois vai morar em São Paulo. Iracema e Virgínia discutem por causa da cor da portaria. Vidal arruma emprego no Duvivier para Gilda. Antenor se aproxima de Taís pensando ser Paula, mas logo desfaz o mal-entendido.

Antenor convida Taís para uma conversa em seu escritório sobre Paula. Antenor se encontra com Fabiana e a convida para ir ao seu escritório. Fabiana o apresenta a David. Fabiana se despede de Tiago e Rodrigo. Paula e Lúcia recebem reservas dos primeiros hóspedes. Antenor oferece cinco milhões para Taís afastar Paula e Daniel. Marion promete ajudar Taís. Camila se impacienta com Fred, que reclama da temperatura do vinho. Neli se impressiona com a obsessão de Iracema em expulsar Virgínia. Taís diz a Isidoro que ama a sua família e ele se comove. Taís sugere convidar Paula e Daniel para jantar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.