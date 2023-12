Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (12) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - X-Men: O Confronto Final'. Nesse capítulo, Daniel apresenta Lucas a Fabiana.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira

Daniel apresenta Lucas a Fabiana. Olavo fica ansioso por causa da reunião. Ana Luísa afirma que Daniel está livre de todas as acusações. Xavier rebate. Antenor encerra a discussão e manda que todos votem. Olavo é escolhido o novo diretor de operações. Heitor fica muito abalado. Daniel dá os parabéns para Olavo. Marion insiste em brindar com Olavo, que a manda embora. Ana Luísa decide convidar Daniel e Fabiana para um final de semana fora. Neli decide investigar mais sobre Fred. Paula diz a Gilda que não sabe onde procurar a sua família. Daniel concorda que Sobral vá a Marapuã ver se encontra uma pista de Paula. Eloísa sai para o trabalho, aborrecida com Evaldo. Dinorá incentiva Evaldo a não beber e continuar com seu trabalho. Olavo confidencia a Fred que não tem como repor o dinheiro que desviou.

Daniel pega um ônibus para voltar ao trabalho em meio a um temporal. Taís olha quando Daniel grita por Paula de dentro do ônibus. Daniel desce do ônibus e abraça Taís. Taís diz que não se chama Paula e ameaça chamar a polícia. Taís reage quando Daniel diz que ela só pode ser irmã gêmea de Paula. Daniel deixa seu telefone com Taís, que guarda com desprezo. Fred sugere que Olavo venda o carro. Taís exige que Evaldo lhe dê mais joias para vender. Paulo avisa Taís que seu condomínio está atrasado. Olavo humilha Ivan. Jáder arruma comprador para o carro de Olavo. Taís vende joias para Cibele, como se fossem de um designer italiano. Neli descobre que Fred é gerente geral de compras e incentiva Camila a ligar para ele. Ivan debocha ao ver Olavo negociando seu carro com Celso.

Cibele convida Taís para o lançamento de sua coleção. Fred e Camila saem. Fabiana diz a Antenor que jamais passará o fim de semana em sua casa. Bebel arruma um programa na Lapa e é roubada. Ana Luísa se encontra com Fabiana no clube e convida-a para passar o fim de semana em Parati. Isidoro reage quando Taís conta que encontrou um homem que perguntou se ela tinha uma irmã gêmea. Isidoro desaba, emocionado, quando Taís vai embora. Isaura se prontifica a ajudar Bebel. Fabiana não consegue recusar o convite. Ana Luísa confirma com Daniel o final de semana em Parati. Isidoro diz a Clemente que teve notícias de sua neta Paula. Taís convida Cássio para ir com ela ao coquetel, mas ele não quer. Rodrigo avisa Heitor que já chegou o jovem que vai ser o novo gerente geral de compras.

Heitor tem certeza da demissão. Klebão cobra dinheiro de Bebel, que foge correndo. Daniel defende Heitor, quando Olavo apresenta Fred. Olavo disfarça a frustração quando não é convidado por Antenor para o final de semana em Parati. Daniel diz a Heitor que fez o que podia. Evaldo pede desculpas a Eloísa. Cássio e Taís se beijam. Belisário se irrita porque Antenor atrasa a sua mesada. Clemente confessa a Hermínia que foi procurado há dois anos por Amélia. Bebel acaba dormindo na praia. Jáder se aproxima. Heitor se surpreende ao ver que Fred é o novo gerente geral.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.