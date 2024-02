Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (9)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (9) vai ao ar às 17:10, após 'Sessão da Tarde - Quarto de Guerra'. Nesse capítulo, Virgínia diz que Marion sugeriu que Gilda fosse modelo e que isso pode ajudá-los.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Virgínia diz que Marion sugeriu que Gilda fosse modelo e que isso pode ajudá-los. Daniel esquematiza um plano. Cássio convida Belisário e Veloso para jantar no Duvivier. Eloísa se anima ao ver Evaldo produzindo. Taís diz a Evaldo que o negócio entre eles acabou e o humilha. Gustavo impede que Dinorá devolva a geladeira e os dois discutem. Rodrigo e Tiago viajam. Evaldo gasta o dinheiro do aluguel no bar com Gustavo.

Evaldo e Eloísa discutem na rua. Jáder se interessa por Eloísa. Diana beija Gustavo. Gustavo se assusta ao acordar e ver Diana ao seu lado e vai para casa. Dinorá fica cismada. Nazareno fotografa Gilda. Olavo garante a Antenor que ganharão uma concorrência. San Martin, o representante da empresa, pede um percentual a Olavo. Virgínia consegue com Marion o endereço de Mariano. Iracema se revolta ao ver Bebel na portaria procurando por Virgínia.

Belisário, Veloso e Cássio jogam pôquer. Taís se assusta ao saber do encontro entre Virgínia e Marion. Virgínia e Gilda batem na porta de Mariano. Virgínia pede que Mariano fotografe Gilda. Virgínia pega a chave do estúdio e joga pela janela para Daniel, que faz uma cópia. Daniel acha no computador de Mariano todas as fotos utilizadas na montagem. O assistente de Mariano chega e Daniel se esconde.

Belisário perde tudo que ganhou e ainda o apartamento em uma mesa de pôquer. Taís chega ao estúdio. Rodrigo é testemunha do testamento de Antenor. Daniel foge pela janela. Olavo comenta que Belisário é herdeiro necessário de metade da fortuna de Antenor. Todos especulam quem será beneficiado com a outra metade.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.