Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Isidoro conta que Silvinha vendeu Taís para conseguir dinheiro e morreu em função do vício que possuía. Explica que, ao recuperar Taís, Amélia fugiu com Paula. Clemente diz que, na verdade, Amélia salvou a vida de Paula, impedindo que ela fosse vendida também. Isidoro compreende o fato de Clemente ter mantido segredo.

Taís fica triste com a história de sua vida. Antenor, após experimentar os pratos de Wagner Alencar, exige comer um filé com fritas, arroz e feijão, desconcertando o chef. Jáder ouve Bebel dizer a Tatiana que precisa encontrar um homem rico para sustentá-la. Antenor detesta a comida que Wagner oferece e o demite.

Paula promete cuidar de Isidoro. Wagner vai embora enfurecido com Antenor. Lucas aguarda seu carro ao lado de Fabiana e Antenor. Ana Luísa chega para buscar o marido e se depara com Lucas. Fabiana e Lucas ficam baqueados com o encontro. Ana Luísa fica mortificada quando Antenor conta que Lucas pediu demissão.

Cássio descobre que Clemente é pai de Lúcia. Mateus confessa sua paixão por Camila, que se afasta quando ele tenta beijá-la. Joana faz uma festa surpresa para Umberto, que jura ter esquecido que era seu aniversário. Cássio exige os documentos de Mateus.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.