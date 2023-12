Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 17:35, após 'Futebol'. Nesse capítulo, Fred começa a encantar Camila.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Fred começa a encantar Camila. Marion troca o cheque de Belisário por um seu com o maitre do restaurante. Ana Luísa pede desculpas a Marion. Marion a aconselha a se entender com Antenor. Ana Luísa garante que não teve nada com Lucas. Mateus chega à casa dos avós e diz que se perdeu. Daniel não consegue falar com Taís. Paula cozinha para Virgínia e Belisário, que adoram. Taís muda de celular. Cássio começa a desconfiar que Taís está aprontando alguma coisa. Rodrigo combina de ir à festa de caridade com Tiago. Marion explode ao saber que Ivan foi demitido. Marion decide ganhar a confiança de Antenor. Ana Luísa diz a Sílvio que vai se divorciar.

Sobral consegue o nome, o telefone e o endereço de Isidoro. Isidoro viaja. Belisário e Virgínia convidam Paula para ir à festa. Ana Luísa recebe os convidados e fica tensa quando Sérgio diz que Antenor está em São Paulo, mas não sabe se chega a tempo. Amândio avisa a Gustavo que seu pai teve um enfarte e diz que, em função disso, ele terá que desmarcar o jantar com Dinorá para ficar no hotel. Daniel procura Isidoro no Copamar. Mateus pede de presente de aniversário que a mãe lhe revele quem é seu pai. Mateus exige saber o nome verdadeiro do pai. Taís acaba não indo à festa, porque Hugo tem uma crise de ciúmes de Felipe.

Ana Luísa recebe os convidados e teme a chegada de Antenor. Daniel não encontra Isidoro. Dinorá fica arrasada quando Gustavo avisa que eles não irão jantar no restaurante. Marion bajula Wagner. Vidal convida Cibele para jantar. Neli ouve Daniel falar do Copamar e promete ajudá-lo a localizar Isidoro. Wilma comenta que Isidoro perdeu o celular. Ana Luísa diz a Marion que vai pedir o divórcio. Lucas encontra Ana Luísa na festa da Sonho Vivo. Ela pede que ele vá embora e promete que ligar no dia seguinte. Daniel e Lucas saem da festa. Paula bate com a porta do carro em Belisário. Ele fica tonto e é levado para o hospital.

Ana Luísa tenta se controlar quando Antenor chega à festa. Lúcia diz a Mateus que o pai não desejava ter um filho, que não sabe que ela teve a criança e pede um tempo para revelar o seu nome. Ivan bate com o carro e, sem documentos, vai para a delegacia. Marion é avisada. Dinorá, furiosa por ter sido mais uma vez trocada pelo trabalho, faz um escândalo e diz a Gustavo que ele não gosta dela. Lúcia procura Cássio. Evaldo exige de Taís dinheiro e suas joias. Antenor pede para ter uma conversa séria com Ana Luísa.

Que horas começa?

