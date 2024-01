Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Tomorrowland - Um Lugar Onde Nada É Impossível'. Nesse capítulo, Ana Luísa briga com Antenor e Fabiana.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta sexta-feira

Ana Luísa briga com Antenor e Fabiana. Ana Luísa vai embora, deixando Fabiana e Antenor transtornados. Marion diz a Ana Luísa que o apartamento é alugado no nome de Antenor e mostra uma conta, que pegou na portaria. Cláudio fica abismado com a felicidade de Marion por Ana Luísa ter flagrado Antenor e Fabiana juntos. Ana Luísa se tranca em seu quarto e Antenor exige que ela abra a porta. Sérgio avisa ao patrão que a esposa o mandou ir embora e deixá-la em paz. Paula diz a Taís que aceitar o emprego em Itaipava, Rio de Janeiro, depende de sua situação com Daniel.

Taís promete sondar. Jáder faz cópia das chaves de Olavo. Fred busca Camila e oferece dinheiro para Mateus pegar um táxi, humilhando-o. Umberto se interessa ao saber o que Rodrigo e Tiago guardam em casa. Antenor confessa a Daniel que arruinou sua vida, pois ama Ana Luísa. Rodrigo e Tiago consolam Fabiana. Antenor pede para ter uma conversa definitiva com Fabiana. Antenor diz a Ana Luísa que terminou seu relacionamento com Fabiana e que ela foi demitida. Ana Luísa deixa claro que não quer mais viver com Antenor e que o despreza. Fabiana chora desesperadamente e é consolada por Rodrigo e Tiago.

Lucas planeja mudar sua vida, já que não pode ter a mulher que ama. Dinorá se prepara para viajar em sua segunda lua-de-mel. Camila diz a Neli que está tudo bem entra ela e Fred, mas confessa a Susaninha que está apaixonada por Mateus. Odete comenta com Tiago que já viu Paula e Virgínia juntas. Gustavo conta a história do atropelamento de Taís. Taís diz a Daniel que tem uma pista de onde Paula está. Antenor manda contratar o restaurante de Cássio, para irritação de Olavo. Virgínia descobre que Paula é apaixonada por Daniel e a incentiva a procurá-lo. Daniel insiste em conversar com Fabiana ao saber que ela foi demitida.

Paula vê Daniel abraçado com Fabiana e vai embora correndo. Jáder pega um notebook do apartamento de Olavo. Umberto diz que foi despejado e Joana pede para Tiago que o abrigue. Wilma vê Mateus conversando com Cássio e conta para os patrões. Paula decide viajar para Itaipava. Daniel descobre que Taís estava com Paula na noite do atropelamento. Lúcia chega ao Rio de Janeiro. Daniel vê Paula dentro de um ônibus e grita o nome de Taís.

