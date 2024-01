Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - A Chefinha'. Nesse capítulo, Cássio chega ao hospital e fica confuso ao ver Paula.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Cássio chega ao hospital e fica confuso ao ver Paula. Clemente garante a Paula que ela só pode ser gêmea de Taís. Hermínia pede que Clemente conte a verdade. Clemente confirma que Paula é gêmea de Taís. Paula se emociona por ter uma família. Hermínia e Clemente se entreolham quando Cássio se apresenta e diz que é dono do Frigideira Carioca. Olavo manda Bebel embora e ironiza o fato de ela pensar que eles estão se tornando namorados. Bebel exige pagamento. Clemente diz que se encontrou com Amélia em segredo, a pedido dela.

A cirurgia de Taís acaba bem. Jáder fica inseguro ao saber que Olavo procurou Bebel. Clemente revela para Paula que sua mãe chamava-se Silvia. Heitor fica transtornado com o preço das garrafas de vinho. Camila diz que Fred conseguirá a devolução dos vinhos. Cláudio comenta com Marion que Lucas mora com Daniel e que Antenor e Fabiana continuam juntos. Antenor manda Daniel dar um jeito de tirar os funcionários da África. Marion chantageia Sérgio para ver a agenda de Ana Luísa.

Fred manda um vestido de presente para Camila, que se decepciona por ele querer que ela seja diferente. Marion se esconde quando Ana Luísa chega em casa. Mateus e Camila se conhecem e se encantam um pelo outro. Taís se espanta ao ver Paula, que diz ser sua irmã. Taís fica sem entender bem a situação. Paula pede que ela descanse. Ana Luísa desce ao ouvir o chamado de Sérgio Otávio, que finge passar mal. Marion vai embora. Clemente reage quando Cássio diz que nunca quis filhos nem família.

Wilma avisa Hermínia que Isidoro está voltando. Paula conta tudo que sabe para Taís. Fred conta para Neli que, por causa do vestido, Camila não quer mais ir ao jantar com ele. Neli defende Fred, insinua que ele pode demitir Heitor e faz com que Camila ligue para ele. Marion avisa Lucas de uma missa de sétimo dia, a qual sabe que Ana Luísa estará presente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.