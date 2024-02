Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (5)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (5) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Culpa É Das Estrelas'. Nesse capítulo, Jáder muda no computador do hotel a data de entrada de Olavo.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Jáder muda no computador do hotel a data de entrada de Olavo. Daniel acusa Olavo para Antenor. Olavo exige que ele prove. Antenor promete averiguar as datas de Olavo na Bahia. Isidoro sente forte dor na coluna. Gilda volta para o Rio de Janeiro. Paula socorre o avô. Iracema procura Vidal e pede para que ele não alugue o apartamento para Virgínia. Antenor lê carta de despedida de Ana Luísa. Antenor decide comprar o apartamento de Ana Luísa e manter os empregados. Olavo paga Jáder pelo serviço realizado na Bahia.

Evaldo cria confusão ao tentar vender as joias na butique e acaba sendo retirado pelos seguranças. Antenor diz a Daniel que averiguou e que Olavo disse a verdade. Daniel e Paula decidem voltar para Pedra Bonita. Isidoro garante a Taís que o documento que garantiria a sua indenização foi roubado no Grupo Cavalcanti. Ela ironiza. Daniel e Paula têm certeza que o computador do hotel foi alterado. Kleber convida Ivan para um negócio escuso, mas precisa de alguém para dirigir o iate de Antenor.

Lúcia não aceita convite de Cássio para jantar em seu restaurante. Mateus convida Camila para jantar no hotel. Neli avisa Fred que Camila estará no restaurante. Hermínia diz que Lúcia teme se envolver com Cássio. Fred beija Camila, que conversava com Susaninha. Mateus observa de sua mesa. Lúcia resolve ir ao restaurante, encontra Cássio na piscina do hotel e ele a beija. Daniel pede demissão. Antenor deixa claro que gostaria que Daniel ficasse na empresa e ele adia a demissão. Susaninha senta-se com Mateus.

Lúcia se incorpora ao grupo. Fred fica furioso ao saber que Camila chegou ao restaurante com Mateus. Camila se coloca no meio de Fred e Mateus, quando eles ameaçam brigar. Camila decide ficar no restaurante com Mateus. Fabiana e David jantam juntos. Cássio pede que Vidal pague a conta com notas que ele marcou previamente. Heitor comenta com Neli que Umberto não pode ter cursado Ciências Sociais, pois não sabia quem era Darcy Ribeiro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.