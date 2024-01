Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (29)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Minha Amiga Palma'. Nesse capítulo, Olavo diz que cortou o ônibus para os funcionários como uma medida de contenção de custos.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Olavo diz que cortou o ônibus para os funcionários como uma medida de contenção de custos. Daniel retruca que não havia nenhuma referência a isso em nenhum dos computadores. Antenor manda Daniel procurar Romeu. Lucas recebe uma proposta para trabalhar fora do Brasil. Antenor reafirma que não dará a separação consensual. Ana Luísa garante que partirá para o litigioso. Camila fica nervosa ao saber do atropelamento de Mateus. Lúcia e Cássio se lembram do passado e se beijam. Lucas convida Ana Luísa para morar com ele em Boston. Lúcia pede que Cássio esqueça o beijo, pois será melhor para todos. Daniel diz a Antenor que Romeu está sumido. Marion decide que vai impedir Ana Luísa de morar fora. Lúcia e Mateus voltam para a casa de Clemente.

Camila conversa com Mateus. Cássio e Taís recebem os convidados na inauguração do restaurante. Antenor se irrita ao ler no jornal que Romeu estava chantageando Olavo e está desaparecido. Lúcia faz planos de se mudar para o Rio. Antenor convoca uma reunião do conselho de acionistas para decidir se Olavo permanece no cargo. Daniel é eleito por unanimidade o novo Diretor de Operações. Marion conta para Olavo que Ana Luísa está se relacionando com Lucas. Olavo decide fazer Antenor descobrir que Daniel está encobrindo o romance de Ana Luísa e Lucas. Bebel expulsa Jáder, quando ele aparece para convidá-la para voltar para as ruas. Ana Luísa convida Daniel e Paula para jantarem em sua casa. Daniel sugere convidar Lucas. Olavo pede ajuda a Marion e promete recompensa.

Mateus vê Camila saindo com Fred. Paula conta para Taís e Marion sobre o jantar. Marion avisa Olavo. Lúcia garante a Hermínia e Clemente que não está apaixonada por Cássio. Ana Luísa recebe os convidados. Olavo convida Antenor para jantar e incentiva-o a procurar Ana Luísa. Paula se retira para falar no celular. Antenor entra e encontra Ana Luísa com Daniel e Lucas. Ana Luísa tenta não demonstrar seu constrangimento. Antenor disfarça que só precisava pegar um documento. Lucas marca discretamente um encontro com Ana Luísa em sua casa. Marion avisa Olavo que Ana Luísa entrou no prédio de Daniel. Ana Luísa pede um tempo a Lucas para decidir se viaja com ele. Olavo conta para Antenor que Ana Luísa e Lucas estão se envolvendo, acobertados por Daniel.

Antenor irrompe no apartamento de Daniel aos gritos e flagra Ana Luísa com Lucas. Antenor chama Ana Luísa para ir embora com ele. Lucas imobiliza Antenor. Ana Luísa se tranca no quarto de Daniel. Lucas e Antenor se atracam. Antenor vai embora prometendo acabar com a vida de Lucas. Lucas consola Ana Luísa, que chora desesperada. Olavo chama um médico para Antenor, que diagnostica que ele teve uma alta de pressão. Antenor manda Olavo embora. Marion reclama que o dinheiro que Olavo lhe dá é pouco. Ivan e Taís sentem-se atraídos. Paula comenta com Fabiana que Telma pode ter planejado o flagrante com Daniel a mando de outra pessoa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.