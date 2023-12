Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (25)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (25) vai ao ar às 17:15, após 'Sessão da Tarde - O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos'. Nesse capítulo, Mateus exige saber o nome verdadeiro do pai.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Mateus exige saber o nome verdadeiro do pai. Taís acaba não indo à festa, porque Hugo tem uma crise de ciúmes de Felipe. Ana Luísa recebe os convidados e teme a chegada de Antenor. Daniel não encontra Isidoro. Dinorá fica arrasada quando Gustavo avisa que eles não irão jantar no restaurante. Marion bajula Wagner. Vidal convida Cibele para jantar. Neli ouve Daniel falar do Copamar e promete ajudá-lo a localizar Isidoro. Wilma comenta que Isidoro perdeu o celular. Ana Luísa diz a Marion que vai pedir o divórcio. Lucas encontra Ana Luísa na festa da Sonho Vivo. Ela pede que ele vá embora e promete que ligar no dia seguinte. Daniel e Lucas saem da festa. Paula bate com a porta do carro em Belisário. Ele fica tonto e é levado para o hospital. Ana Luísa tenta se controlar quando Antenor chega à festa. Lúcia diz a Mateus que o pai não desejava ter um filho, que não sabe que ela teve a criança e pede um tempo para revelar o seu nome.

Ivan bate com o carro e, sem documentos, vai para a delegacia. Marion é avisada. Dinorá, furiosa por ter sido mais uma vez trocada pelo trabalho, faz um escândalo e diz a Gustavo que ele não gosta dela. Lúcia procura Cássio. Evaldo exige de Taís dinheiro e suas joias. Antenor pede para ter uma conversa séria com Ana Luísa. Eloísa dá o endereço de Cássio para Lúcia. Evaldo explica para Cássio que Taís está lhe devendo dinheiro. Taís paga parte a Evaldo e mente que as joias estão em consignação. Fabiana diz a Rodrigo e Tiago que agora tem certeza que Antenor vai se separar. Antenor diz a Ana Luísa que mentiu para ela sobre a viagem para Frankfurt. Ele revela que, na verdade, esteve no Caribe em uma reunião sigilosa de negócios. Antenor abre um champanhe e beija Ana Luísa que, confusa, se deixa levar. Vidal confessa seu interesse por Cibele, que aceita novo convite. Antenor agradece a Sérgio Otávio por ter avisado sobre a descoberta de Ana Luísa e lhe prepara um cheque.

Sérgio não aceita o dinheiro. O delegado Eurico diz que alguém precisa arcar com as despesas do poste que Ivan derrubou, deixando Marion mais irritada ainda. Camila se entedia com a conversa de Fred sobre vinhos. Gustavo garante a Dinorá que a cada dia gosta mais dela. Belisário recebe alta. Camila inventa uma dor de cabeça para se despedir logo de Fred. Joana manda Camila fazer o que seu coração mandar. Marion dá três dias para Ivan sair de casa. Taís prova seu vestido de noiva. Lúcia vê Cássio entrando em casa. Taís avisa Cássio que vai se casar. Taís conta seu acordo com Hugo. Cássio fica pasmo. Lúcia liga, mas não tem coragem de falar com Cássio. Marion e Cláudio organizam a festa de casamento de Taís e Hugo. Lúcia garante a Hermínia que Cássio não significa nada para ela. Ana Luísa marca encontro com Lucas. Antenor comenta com Xavier que conseguiu reverter a situação com Ana Luísa e que jamais irá se separar dela.

Fabiana cobra de Antenor o encontro que ele disse que teria com o psiquiatra de Ana Luísa. Silvério, o motorista que levou Belisário à festa, cobra de Virgínia. Neli dá informações de Isidoro para Daniel e entrega-lhe o endereço de Clemente. Paula tenta encontrar alguém que possa dar informações sobre o avô. Hugo, Lucena e Cleonice recebem os convidados. Taís se arruma, ajudada por Marion. Wagner pergunta a Marion sobre a foto que ela prometeu publicar na revista. Ana Luísa diz que se enganou com relação ao marido e pede que Lucas não a procure mais. Daniel deixa seu cartão com Clemente e pede que Isidoro ligue para ele assim que voltar. Hermínia guarda o cartão, não muito certa de que vai dar o recado. Lucena ouve Taís, Hugo e Felipe brindarem pelo golpe que estão dando nele e se revolta. Taís deixa cair a taça de champanhe.

