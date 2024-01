Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Como Treinar Seu Dragão 3'. Nesse capítulo, Paula diz a Daniel que Taís disse a verdade, pois ela tinha medo de reencontrá-lo.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Paula diz a Daniel que Taís disse a verdade, pois ela tinha medo de reencontrá-lo. Daniel garante a Paula que jamais deu o telefonema e que estava preso naquela noite em Marapuã. Jáder remexe nas fitas cassetes que incriminaram Daniel e no celular do executivo, sabendo que são armas que possui contra Olavo. Gustavo encontra uma solução para o overbooking dos salões de convenção. Fabiana irrompe na sala de Antenor e diz que não consegue viver sem ele. Antenor sai irritado com a reação dela. Ana Luísa diz a Antenor que o casamento deles realmente acabou, quando insiste que ela lhe dê uma nova chance.

Mateus se declara para Camila. Olavo acha que Bebel roubou seu notebook. Jáder acusa Bebel e ela fica aturdida. Taís diz a Daniel e Paula que está muito feliz com o encontro dos dois. Tiago encontra Fabiana inconsciente. Iracema descobre que Dr. Solano dá consultas no prédio. Dinorá reage quando Gustavo é chamado para voltar ao hotel, no momento em que eles estão saindo para viajar. Mateus diz a Lúcia que sabe que Cássio não é seu pai e ela tem certeza que ele está mentindo. Mateus conta para Lúcia que Cássio propôs ser seu amigo, pois não quer assumir ser seu pai.

Gustavo decide voltar para o trabalho, para tristeza de Dinorá. Jáder manda Bebel se afastar de Olavo. Solano é gentil e cativa Iracema. Paula conta para Taís que pensou que Fabiana fosse namorada de Daniel. Rodrigo avisa Tiago e Daniel que Fabiana está bem. Bebel garante a Olavo que é inocente. Antenor e Daniel discutem. Daniel decide sair de férias. Jáder diz a Ivan que se ele arrumar um objeto de valor, ele compra. Umberto presta atenção na conversa dos dois. Rodrigo e Tiago hospedam Umberto. Bebel diz a Tatiana que quer mudar de vida.

Daniel e Paula trocam juras de amor. Gustavo tenta se desculpar com Dinorá, que dorme. Ana Luísa e Antenor, com seus advogados, se reúnem. Antenor diz que separação só litigiosa. Fabrício e Zélia, produtores de moda, observam Ivan e Mateus na praia. Daniel apresenta Paula a Fabiana, Rodrigo e Tiago. Ana Luísa vai à casa de Daniel e é Lucas quem abre a porta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.