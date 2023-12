Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 17:00, após 'Futebol'. Nesse capítulo, Olavo expulsa Tatiana.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Olavo expulsa Tatiana. Tatiana diz que vai visitar Joana e ameaça dar queixa. Ivan e Tatiana se encontram na suíte. Antenor manda Daniel se preparar, pois seu futuro está traçado por ele. Taís diz a Isidoro que o rapaz que lhe deu o número de telefone era bonito e pobre e que ela jogou o papel fora. Ivan pede champanhe e se diverte com Tatiana. Zé Luiz comenta que Isidoro sofreu um acidente, tem problemas e aguarda há anos uma indenização do Grupo Cavalcanti. Isidoro diz que sumiram com a prova de sua inocência. Belisário sai para jogar pôquer.

Iracema promete ajudar Neli a aproximar Fred e Camila. Antenor beija Ana Luísa. Belisário perde no jogo, mas chega com flores. Isidoro arruma um carro para fazer a mudança de Taís. Tiago e duas arrumadeiras entram na suíte e dão de cara com Ivan e Tatiana. Daniel dá uma segunda chance a Ivan. Taís pega um táxi, Daniel a vê e pede que ela abra a janela. Taís manda que o motorista arranque com o carro. Daniel e Lucas seguem o táxi, mas acabam perdendo-o de vista. Taís chega em casa e descobre que a chave ficou com Isidoro. Daniel anota a placa do táxi.

Fred manda Heitor comprar bebidas de uma distribuidora sem referências, mas com preços baixos. Raul fica nervoso ao saber que está sendo testado e comete um erro. Clemente avisa a Hermínia que Lúcia irá passar o final de semana no Rio. Taís não gosta de encontrar Isidoro e Cássio conversando. Antenor, sem se dar conta, confirma com Fabiana a viagem para o mesmo dia de seu aniversário de casamento. Ana Luísa comenta com Marion que vai comemorar 34 anos de casada em um jantar íntimo com o marido, como faz todos os anos. Antenor avisa que vai viajar.

Ana Luísa esconde a sua decepção. Eloísa cobra o dinheiro que Taís deve a Evaldo, senão conta tudo para Cássio. Taís dá uma pista a Isidoro sobre Paula, que decide ir à Bahia. Um cliente ameaça processar o hotel por causa do uísque servido no frigobar. Valderez encontra a caixa onde Amélia guardava as lembranças. Antenor pede desculpas a Ana Luísa por não ter lembrado do aniversário de casamento e avisa que vai cancelar a viagem. Olavo procura Ivan, furioso. Taís propõe se casar com Hugo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.