Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 16:45, após 'Sessão da Tarde - Um Natal Quase Perfeito'. Nesse capítulo, Os dois brigam e Vitor, acuado, conta onde trabalha o namorado de Telma.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Os dois brigam e Vitor, acuado, conta onde trabalha o namorado de Telma. Daniel vê Telma entrar na casa noturna. Vítor exige dinheiro para não contar tudo para Daniel. Olavo manda Jáder pagá-lo. Bebel chora por não conseguir sair do apartamento de Jáder. Ana Luísa insiste com Antenor que Daniel e Fabiana formariam um belo par. Daniel segue Telma, mas é impedido pelos seguranças da boate, a mando de Jáder. Nereu socorre o filho e o leva para o hospital. Jáder instrui Telma sobre o que falar para Daniel, caso ele a encontre. Ana Luísa fica no hospital com Nereu, aguardando notícias. Paula sonha com Daniel. Fred aguarda na porta do prédio e conversa com Camila, que o apresenta a Heitor. Jáder acalma Bebel. Daniel volta para casa. Olavo teme a reunião de acionistas e avisa Fred que precisa ser o novo diretor de operações.

Lucas deixa recado para Daniel que está voltando para o Brasil. Nereu conta para Daniel que viu Telma entrar em casa. Antenor se irrita com uma nota sobre Belisário na revista e explode. Vidal decide não alugar o apartamento para Virgínia. Virgínia fica furiosa e intrigada. Antenor se envolve com Cláudia, a mulher de um empresário. Telma abre a porta e dá de cara com Daniel. Telma diz que foi a responsável por todo o golpe e pede R$ 20 mil para mudar a versão para a polícia. Daniel promete levar o dinheiro no dia seguinte. Bebel se diverte na praia. Daniel grava a conversa com Telma e leva para um delegado. Olavo pede a Jáder que dê dinheiro a Telma e mande que ela saia do país. Ivan acha a carteira de um hóspede do hotel na praia. Olavo transfere dinheiro da empresa para pagar Telma. Fred acha a manobra arriscada.

Daniel manda que Sobral encontre Paula. Valderez procura uma caixa em que Amélia guardava cartas e fotos. Ivan devolve a carteira para o hóspede, que, em agradecimento, lhe dá uma boa gorjeta. Tatiana e Ivan aproveitam o dinheiro. Marion vibra ao receber um convite de trabalho de Cibele. Bebel fica furiosa ao perceber que Jáder quer que ela trabalhe para ele e se hospeda em um hotel na Lapa. Jáder paga Telma. Telma é atacada por assaltantes, cai de um viaduto e morre. O dinheiro cai em uma caçamba de um caminhão de lixo. A polícia avisa Daniel que Telma morreu e que a inocência dele foi provada. Lucas chega à empresa. Antenor começa a reunião de acionistas. Daniel apresenta Lucas a Fabiana. Olavo fica ansioso por causa da reunião. Ana Luísa afirma que Daniel está livre de todas as acusações. Xavier rebate.

Antenor encerra a discussão e manda que todos votem. Olavo é escolhido o novo diretor de operações. Heitor fica muito abalado. Daniel dá os parabéns para Olavo. Marion insiste em brindar com Olavo, que a manda embora. Ana Luísa decide convidar Daniel e Fabiana para um final de semana fora. Neli decide investigar mais sobre Fred. Paula diz a Gilda que não sabe onde procurar a sua família. Daniel concorda que Sobral vá a Marapuã ver se encontra uma pista de Paula. Eloísa sai para o trabalho, aborrecida com Evaldo. Dinorá incentiva Evaldo a não beber e continuar com seu trabalho. Olavo confidencia a Fred que não tem como repor o dinheiro que desviou. Daniel pega um ônibus para voltar ao trabalho em meio a um temporal. Taís olha quando Daniel grita por Paula de dentro do ônibus.

Que horas começa?

