Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Piratas Do Caribe - No Fim Do Mundo'. Nesse capítulo, Mateus garante que não vai procurar o pai.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta segunda-feira

Mateus garante que não vai procurar o pai. Bebel simula um encontro casual com Olavo, mas acaba confessando que foi atrás dele. Lúcia conta para os pais que Cássio é o pai de Mateus. Cássio se oferece para pagar a dívida de Taís com Evaldo, mas ela não aceita. Taís devolve as joias de Evaldo. Olavo paga Bebel. Fred se impressiona com a beleza de Bebel. Neli decide fazer um jantar para Fred. Dinorá se queixa por Gustavo não valorizar o trabalho que ela faz em casa. Marion gosta de ver a nota publicada. Taís promete transformar Wagner em cliente. Joana avisa Umberto que já conseguiram juntar dinheiro para abrir o negócio próprio. Taís convence Wagner a contratar Marion. Paula se impressiona com o abatimento de Belisário. Ana Luísa fala na sessão com Sílvio sobre Lucas. Fabiana chega à comemoração. Antenor brinda. Ana Luísa chega de surpresa. Daniel doa a indenização para a obra de Ana Luísa.

Laranjeira entrega o endereço de Clemente para Paula. Mateus conta para Zé Luiz que vai procurar o pai. Ana Luísa e Daniel estranham quando Antenor comenta que Fabiana pediu demissão. Antenor não recebe Virgínia. Evaldo, fora de si, cobra dinheiro de Paula, pensando ser Taís. Paula grita que não se chama Taís, mas Evaldo nem ouve. Pacífico faz Evaldo largar o braço de Paula. Taís pede uma joia emprestada a Evaldo para a inauguração do restaurante. Taís estranha quando Pacífico pergunta se ela está bem. Marion ironiza ao ver Ana Luísa conversando com Fabiana. Ana Luísa diz que ficou chocada com o pedido de demissão, confessa ter uma certa inveja da carreira de Fabiana e pede para ela reconsiderar a sua decisão. Mateus descobre o nome do pai. Cássio cruza com Mateus, que sente uma forte emoção. Mateus vai até o apartamento de Cássio. Otília acha que Mateus está procurando emprego e manda que ele procure o patrão no restaurante.

Fred beija Camila e aceita o convite para o jantar. Antenor manda que os funcionários do resort em construção sejam retirados imediatamente da África. Olavo promete providências. Úrsula conta para Joana que Neli armou para aproximar Fred e Camila. Taís confessa que está a fim de um marido rico e Marion promete ajudá-la. Virgínia e Iracema batem boca na rua. Joana revela a Camila o que a mãe fez. Fabiana acusa Antenor de egoísmo, após conversar com Ana Luísa. Mateus segue Cássio e evita que ele seja atropelado. Cássio fica muito agradecido. Camila decide não cancelar o jantar. Antenor pergunta se Ana Luísa reclamou dele ter atrapalhado a sua vida profissional. Fabiana responde que Ana Luísa nem se dá conta o quanto é dominada por ele. Antenor retruca que ama Fabiana e vai deixar a mulher naquele dia mesmo. Fabiana teme que ela não aguente e decide continuar como amante de Antenor.

Hermínia alerta Wilma sobre Taís. Neli insiste em pedir comida em um bufê. Wilma dispensa Paula, pensando ser Taís, e mente que Clemente está viajando. Mateus se emprega como entregador do Frigideira Carioca. Taís inventa uma desculpa para o superfaturamento no orçamento e Wagner acredita, para alegria de Marion. Olavo monta um esquema para ser mandado para a África. Antenor autoriza. Ivan ameaça Marion, que tenta expulsá-lo. Lucas faz uma proposta para Costa Verde, que, imediatamente, é aceita por Antenor. O porteiro de Olavo, por engano, entrega para Bebel o convite para a festa no restaurante. Mateus mente para Cássio e diz se chamar Augusto. Antenor decide mandar Daniel no lugar de Olavo para a África. Paula diz a Evaldo que precisa encontrar Taís. Lucas reage ao ser apresentado a Ana Luísa por Xavier.

