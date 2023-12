Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - De Repente Uma Família'. Nesse capítulo, Paula diz a Valderez que Daniel vai ajudá-la a encontrar seu avô.

Paula diz a Valderez que Daniel vai ajudá-la a encontrar seu avô. Daniel discute com Silveira e é preso por desacato à autoridade. Iracema avisa Virgínia que o apartamento já foi alugado. Jáder pede informações sobre Paula. Bebel promete ajudá-lo se levá-la para o Rio.

Valderez diz a Paula que Daniel não a aceitará se souber a profissão de sua mãe. Jáder conta para Olavo que Daniel e Paula vão viajar para o Rio. Silveira se revolta quando Telma conta o que Daniel a obrigou a fazer. Rodrigo comenta com Fabiana que Ana Luísa acha que ela é a mulher ideal para Daniel.

Olavo edita uma gravação de Daniel. Paula aguarda Daniel no aeroporto. Daniel pede a Silveira que ligue para Paula, pois ela é seu álibi. Telma simula um ataque de medo ao ver Daniel, que é preso novamente. Bebel se encontra com Paula no aeroporto e diz que Daniel descobriu sobre sua mãe.

Paula se angustia por Daniel ter descoberto a verdade.

