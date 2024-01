Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Paddington 2'. Nesse capítulo, Mateus é atropelado.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Eloísa repara na pulseira de uma cliente e comenta que foi feita pelo namorado. A cliente conta que comprou em uma butique. Camila diz a Mateus que seu namoro com Fred tem a ver com a situação do pai. Ana Luísa comenta com seu terapeuta que teme estar com Lucas para se vingar de Antenor. Lúcia chega ao Rio. Mateus corre atrás da bola e é atropelado.

Cássio fica transtornado ao vê-lo inconsciente. Paula e Daniel passeiam em Paraty. Mateus garante a Lúcia que está bem e assume a culpa pelo atropelamento. Sheila conta para Ivan o que Olavo fez. Olavo expulsa o irmão de sua sala no momento em que ele resolve tomar satisfações.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.