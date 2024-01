Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Vai Que Cola 2: O Começo'. Nesse capítulo, Mateus insiste que deseja ir para a casa de Cássio.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Mateus insiste que deseja ir para a casa de Cássio. Lúcia nega. Cássio concorda quando Mateus sugere que Lúcia vá junto. Romeu exige a chefia prometida. Olavo manda Jáder procurar as provas no quarto de Romeu. Muita confusão em volta do Copamar. Solano surge na sacada ameaçando Dinorá. Jáder avisa Olavo que está com o pen drive.

Olavo diz a Romeu que não tem acordo e manda Jáder cuidar dele. Dinorá joga água fervente em Solano, que acaba preso. Taís diz que não revelou o paradeiro de Paula a Daniel por que ela pediu. Cláudio se preocupa por Marion seguir os passos de Ana Luísa. Marion comenta que Ana Luísa se encontra com Lucas no apartamento de Daniel.

Lúcia e Cássio reprimem a atração que sentem. Jáder avisa Olavo que Romeu já saiu do país. Olavo queima as provas. Umberto sugere ficar o mês na casa e Tiago concorda. Rodrigo não gosta muito da ideia. Lúcia cuida de Mateus a noite toda. Cássio se preocupa por ele estar com febre. Daniel recebe um envelope de Romeu com as provas contra Olavo.

Olavo enfrenta Daniel e diz que dispensou o ônibus dos funcionários por uma medida de economia. Antenor quer saber o motivo da briga dos dois.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.