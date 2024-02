Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (15)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (15) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - A Menina Que Acredita em Milagres'. Nesse capítulo, Taís sente raiva ao ver Paula e Daniel se beijando.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Taís sente raiva ao ver Paula e Daniel se beijando. Yvone confirma para Daniel que Fred comprou os brincos com Taís. Fred conta a Yvone que pagou dois mil e duzentos reais pela joia. Daniel é totalmente indiferente à Taís, quando ela tenta seduzi-lo. Taís diz a Marion que quer Daniel e que vai conquistá-lo. Antenor lê a carta de Belisário e jura que o pai jamais será seu herdeiro. Daniel propõe o desligamento de Olavo.

Lutero e Xavier o defendem. Olavo permanece após a votação. Daniel o tira da Diretoria Financeira e avisa que, ao primeiro deslize, ele estará fora. Antenor se encontra casualmente com Lúcia e Mateus. Mateus tenta se explicar para Antenor ao saber que ele é o dono do barco, mas Lúcia impede. Vanderley pede desculpas a Dinorá e os dois marcam encontro. Dinorá diz para Neli que montou um esquema para que Gustavo a flagre com Vanderley.

Paula e Virgínia pedem ajuda a Vidal para desmascarar Taís. Mateus pergunta por que Lúcia tratou Antenor tão mal e ela diz que prefere esquecer que ele existe. Antenor diz a Daniel que está decidido a ter um filho, nem que seja para Belisário não ser seu herdeiro. Bebel anota o telefone de Viviane. Vidal marca encontro com Taís. Vanderley e Gustavo brigam na portaria do Copamar. Paula avisa Evaldo e Eloísa que Taís deve estar enganando a todos.

Joana leva uma segunda advertência ao fazer confusão na entrega de joias. Para convencer Dinorá de que é romântico, Vanderley diz que está apaixonado por ela. Dinorá, então, aceita sair com ele. Taís pega joias com Evaldo.

