Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Detetives Do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano'. Nesse capítulo, Paula diz que não quer ver Daniel.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quinta-feira

Paula diz que não quer ver Daniel. Taís promete sondar se ele já perdoou Paula. Olavo diz a Fred que Cássio não tem condições de ganhar a concorrência do restaurante do hotel. Marion obriga Sérgio a ajudá-la em um plano para que Ana Luisa saia com o carro de Antenor. Rita convida Mateus para a festa de seu aniversário.

Taís incentiva Paula a aceitar um emprego em Itaipava, Rio de Janeiro. Sérgio inventa um defeito no carro. Antenor promete jantar na casa de Fabiana. Ana Luísa oferece carona a Marion, ao vê-la na rua. Marion coloca a foto de Antenor e Fabiana juntos entre os documentos do carro. Pacífico anota as visitas de Solano, a mando de Iracema.

Gustavo convida Dinorá e os filhos para irem à praia. Ana Luísa encontra Fabiana na ante-sala de Antenor. Marion finge que pode acontecer um acidente e Ana Luísa freia bruscamente. Um policial pede os documentos do carro. Ana Luísa descobre a foto. Marion finge ser solidária. Ivan teme um agiota. Para desespero de Neli, Fred se chateia com Camila, quando ela se recusa a acompanhá-lo em um jantar de negócios.

Ana Luísa e Marion seguem Antenor. Antenor abre a porta do apartamento e Ana Luísa entra. Ao ver Fabiana no quarto, Ana Luísa a olha com ódio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.