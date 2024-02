Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (7)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (7) vai ao ar às 17:10, após 'Sessão da Tarde - O Maior Amor do Mundo'. Nesse capítulo, Umberto confessa que não fez faculdade.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Umberto confessa que não fez faculdade. Rodrigo pede que ele vá embora, pois não confia nele. Kleber insiste que todos façam o passeio. Xavier diz que jamais viu o documento que Isidoro afirma existir. Otília descobre a carteira de identidade de Umberto. Xavier se preocupa ao saber que Isidoro é avô da namorada de Daniel.

Rodrigo e Tiago descobrem o sumiço dos dólares. Joana se desespera ao ver que Umberto levou todas as suas coisas. Isidoro não aceita o acordo oferecido por Xavier. Marion fica sabendo que Isidoro processa a empresa de Antenor. Antenor é avisado que seu barco foi roubado. Ivan avisa Mateus que os convidados descerão em outra marina e eles seguirão com o barco.

Tiago descobre que Umberto comprou passagem para o exterior. Mateus se atraca com Ivan, joga-o para fora do barco e diz que vai levar o barco para o lugar de onde saiu. Mateus é preso em flagrante pelo roubo do barco. Taís pede para voltar a vender as joias de Evaldo. Umberto é preso no aeroporto. Xavier diz pelo telefone que não pode dar mais dinheiro a uma pessoa.

Daniel se surpreende ao saber que Xavier tentou um acordo com Isidoro e fica certo que a prova existe. Lúcia invade a sala de Antenor e exige que ele retire a queixa, pois seu filho não é ladrão.

Que horas começa?

