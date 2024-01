Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (31)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (31) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Truque de Mestre: O 2º Ato'. Nesse capítulo, Jáder avisa que um dia Olavo vai enjoar dela.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Jáder avisa que um dia Olavo vai enjoar dela. Daniel acusa Olavo na frente de toda a diretoria de ter planejado um golpe contra ele. Olavo percebe que Daniel sabe de tudo, mas sustenta que ele está mentindo. Os dois brigam. Rodrigo avisa Daniel que Antenor viajou. Jáder e Bebel viajam para a Bahia para apagar o rastro de Olavo.

Lucas apresenta Fabiana a David. Ana Luísa e Lucas se despedem emocionados. Lúcia agradece a Cássio pela amizade com Mateus. Taís pega dinheiro do caixa do restaurante de Cássio. Bebel e Jáder se hospedam no hotel de Pedra Bonita. Fabiana vai à casa de Ana Luísa conversar sobre Lucas. Ana Luísa ameaça expulsar Fabiana.

Fabiana diz que Lucas está sofrendo por causa de Ana Luísa e que os dois merecem estar juntos. Ana Luísa fica comovida. Virgínia avisa Paula que Gilda está voltando. Mateus concorda em ser amigo de Camila. Ana Luísa assina uma procuração dando plenos poderes para Daniel, arruma as malas e vai para o aeroporto.

Lucas embarca. Eloísa incentiva Evaldo. Fred diz que Camila nem vai precisar trabalhar quando se casar com ele, o que a decepciona. Lucas e Ana Luísa se encontram no aeroporto e o executivo se emociona quando ela diz que viajará com ele. Antenor navega sem rumo pela costa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.