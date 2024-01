Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Compramos Um Zoológico'. Nesse capítulo, Hermínia alerta Wilma sobre Taís.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Hermínia alerta Wilma sobre Taís. Neli insiste em pedir comida em um bufê. Wilma dispensa Paula, pensando ser Taís, e mente que Clemente está viajando. Mateus se emprega como entregador do Frigideira Carioca. Taís inventa uma desculpa para o superfaturamento no orçamento e Wagner acredita, para alegria de Marion. Olavo monta um esquema para ser mandado para a África. Antenor autoriza. Ivan ameaça Marion, que tenta expulsá-lo. Lucas faz uma proposta para Costa Verde, que, imediatamente, é aceita por Antenor. O porteiro de Olavo, por engano, entrega para Bebel o convite para a festa no restaurante.

Mateus mente para Cássio e diz se chamar Augusto. Antenor decide mandar Daniel no lugar de Olavo para a África. Paula diz a Evaldo que precisa encontrar Taís. Lucas reage ao ser apresentado a Ana Luísa por Xavier. Marion percebe a perturbação de Ana Luísa e a afasta do tumulto da festa. Ana Luísa murmura que queria esquecê-lo, mas ele é empregado de Antenor. Evaldo diz a Paula que ela e Taís são iguais e avisa que Taís está em uma festa no hotel. Bebel finge que está doente para Jáder. Antenor avisa Marion que ela não é bem-vinda na empresa.

Lucas declara seu amor, mas Ana Luísa o manda ficar longe dela. Marion manda Cláudio seguir Lucas. Paula pede que Virgínia fale com Tiago para ela entrar na festa. Zé Luis diz a Mateus que conhece Cássio. Neli faz um escândalo ao ver a comida queimada. Heitor improvisa um jantar e Fred adora. Olavo descobre que o porteiro entregou o convite para Bebel e avisa Jáder. Tiago chama Paula de Taís. Virgínia e Paula vão à festa. Fred percebe que o vinho de Neli é caríssimo e sugere abrir o que trouxe. Camila reage e acha que foi esnobismo.

Dinorá e Gustavo se reconciliam. Marion tenta barrar Bebel. Taís se apresenta a Antenor, que é grosseiro. Olavo tira Bebel do salão. Virgínia vê Taís, se aproxima e acaba derrubando vinho em sua roupa. Olavo esconde Bebel, quando Antenor aparece na ante-sala de trabalho. Taís vai embora. Paula segue-a e grita seu nome. Taís se vira, reage espantada e é atropelada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.