Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Abominável'. Nesse capítulo, Marion conta que cobriu um cheque sem fundo de Belisário.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Marion conta que cobriu um cheque sem fundo de Belisário. Antenor a obriga a aceitar o dinheiro que gastou. Marion vai embora, crente que agradou Antenor. Antenor manda Ana Luísa nunca mais contratar Marion e não recomendá-la. Cássio desiste de entrar na casa de Hermínia. Mateus conhece Ivan. Ana Luísa diz a Marion que não pode indicá-la.

Marion fica com raiva, mas disfarça. Daniel se preocupa quando Lucas diz que há conflitos em uma área no exterior onde o grupo constrói um resort. Sérgio Otávio confirma para Marion que Antenor não a suporta. Fabiana pede demissão. Antenor diz que não aceita, mas ela permanece firme em sua decisão.

Neli trama para Camila encontrar Fred na praia. Antenor manda pagar o motorista que serviu Belisário. Antenor manda Rodrigo entregar um cheque para Belisário e avisar que não dará mais dinheiro a ele. Daniel pede para ir no lugar de Rodrigo. Bebel ouve quando Jáder manda Martinha se encontrar com Olavo.

Bebel desmarca com Martinha e vai ao encontro. Dinorá prepara uma noite especial para Gustavo. Gustavo conversa com amigos no bar para não voltar cedo para casa. Taís procura Marion. Cássio vai conversar com Lúcia. Daniel chega à casa de Belisário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.