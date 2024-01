Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - O Bom Gigante Amigo'. Nesse capítulo, Eloísa repara na pulseira de uma cliente e comenta que foi feita pelo namorado.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Eloísa repara na pulseira de uma cliente e comenta que foi feita pelo namorado. A cliente conta que comprou em uma butique. Camila diz a Mateus que seu namoro com Fred tem a ver com a situação do pai. Ana Luísa comenta com seu terapeuta que teme estar com Lucas para se vingar de Antenor. Olavo dá as piores referências sobre Ivan para Fabrício. Cássio se cansa das armações de Taís e briga com ela. Lucas tem um rompante de fúria contra Antenor e fala para Ana Luísa que Fabiana foi parar no hospital. Ana Luísa permanece calma. Ivan se frustra quando Fabrício diz que ele não fará a campanha. Fabiana se surpreende quando Ana Luísa bate em sua porta. Lúcia chega ao Rio. Mateus corre atrás da bola e é atropelado. Cássio fica transtornado ao vê-lo inconsciente. Dinorá se preocupa por Solano ter receitado remédio para Iracema sem examiná-la. Cássio vai com Mateus para o hospital. Ana Luísa aconselha Fabiana a não destruir a própria vida por causa de Antenor. Taís vai embora da casa de Cássio. Isidoro avisa Lúcia do acidente. Paula e Daniel passeiam em Paraty. Lúcia, ressentida, evita olhar para Cássio. Dinorá e Gustavo descobrem que o registro de Solano é falso. Iracema decide dar queixa. Mateus garante a Lúcia que está bem e assume a culpa pelo atropelamento. Lúcia pede desculpas a Cássio. Sheila conta para Ivan o que Olavo fez. Olavo expulsa o irmão de sua sala no momento em que ele resolve tomar satisfações. Ana Luísa pede que Lucas não comente nada com Daniel sobre a relação dos dois. Marion consegue que Ana Luísa lhe faça confidências. Solano pega Dinorá como refém quando a polícia chega para prendê-lo. Romeu se chateia porque Olavo lhe faz outra proposta. Taís vai morar com Marion. A polícia cerca o Copamar. Dinorá se apavora com a rudeza de Solano. Romeu ameaça entregar provas para Daniel, se Olavo não cumprir sua palavra. Cássio pede a Lúcia para Mateus passar a noite em sua casa. Mateus insiste que deseja ir para a casa de Cássio. Lúcia nega. Cássio concorda quando Mateus sugere que Lúcia vá junto. Romeu exige a chefia prometida. Olavo manda Jáder procurar as provas no quarto de Romeu. Muita confusão em volta do Copamar. Solano surge na sacada ameaçando Dinorá. Jáder avisa Olavo que está com o pen drive. Olavo diz a Romeu que não tem acordo e manda Jáder cuidar dele. Dinorá joga água fervente em Solano, que acaba preso. Taís diz que não revelou o paradeiro de Paula a Daniel por que ela pediu. Cláudio se preocupa por Marion seguir os passos de Ana Luísa. Marion comenta que Ana Luísa se encontra com Lucas no apartamento de Daniel.

Lúcia e Cássio reprimem a atração que sentem. Jáder avisa Olavo que Romeu já saiu do país. Olavo queima as provas. Umberto sugere ficar o mês na casa e Tiago concorda. Rodrigo não gosta muito da ideia. Lúcia cuida de Mateus a noite toda. Cássio se preocupa por ele estar com febre. Daniel recebe um envelope de Romeu com as provas contra Olavo. Olavo enfrenta Daniel e diz que dispensou o ônibus dos funcionários por uma medida de economia. Antenor quer saber o motivo da briga dos dois. Olavo diz que cortou o ônibus para os funcionários como uma medida de contenção de custos. Daniel retruca que não havia nenhuma referência a isso em nenhum dos computadores. Antenor manda Daniel procurar Romeu. Lucas recebe uma proposta para trabalhar fora do Brasil. Antenor reafirma que não dará a separação consensual. Ana Luísa garante que partirá para o litigioso. Camila fica nervosa ao saber do atropelamento de Mateus. Lúcia e Cássio se lembram do passado e se beijam. Lucas convida Ana Luísa para morar com ele em Boston. Lúcia pede que Cássio esqueça o beijo, pois será melhor para todos. Daniel diz a Antenor que Romeu está sumido. Marion decide que vai impedir Ana Luísa de morar fora. Lúcia e Mateus voltam para a casa de Clemente. Camila conversa com Mateus. Cássio e Taís recebem os convidados na inauguração do restaurante. Antenor se irrita ao ler no jornal que Romeu estava chantageando Olavo e está desaparecido. Lúcia faz planos de se mudar para o Rio. Antenor convoca uma reunião do conselho de acionistas para decidir se Olavo permanece no cargo. Daniel é eleito por unanimidade o novo Diretor de Operações. Marion conta para Olavo que Ana Luísa está se relacionando com Lucas. Olavo decide fazer Antenor descobrir que Daniel está encobrindo o romance de Ana Luísa e Lucas. Bebel expulsa Jáder, quando ele aparece para convidá-la para voltar para as ruas. Ana Luísa convida Daniel e Paula para jantarem em sua casa. Daniel sugere convidar Lucas. Olavo pede ajuda a Marion e promete recompensa. Mateus vê Camila saindo com Fred. Paula conta para Taís e Marion sobre o jantar. Marion avisa Olavo. Lúcia garante a Hermínia e Clemente que não está apaixonada por Cássio. Ana Luísa recebe os convidados. Olavo convida Antenor para jantar e incentiva-o a procurar Ana Luísa. Paula se retira para falar no celular. Antenor entra e encontra Ana Luísa com Daniel e Lucas. Ana Luísa tenta não demonstrar seu constrangimento. Antenor disfarça que só precisava pegar um documento. Lucas marca discretamente um encontro com Ana Luísa em sua casa. Marion avisa Olavo que Ana Luísa entrou no prédio de Daniel.

Ana Luísa pede um tempo a Lucas para decidir se viaja com ele. Olavo conta para Antenor que Ana Luísa e Lucas estão se envolvendo, acobertados por Daniel. Antenor irrompe no apartamento de Daniel aos gritos e flagra Ana Luísa com Lucas. Antenor chama Ana Luísa para ir embora com ele. Lucas imobiliza Antenor. Ana Luísa se tranca no quarto de Daniel. Lucas e Antenor se atracam. Antenor vai embora prometendo acabar com a vida de Lucas. Lucas consola Ana Luísa, que chora desesperada. Olavo chama um médico para Antenor, que diagnostica que ele teve uma alta de pressão. Antenor manda Olavo embora. Marion reclama que o dinheiro que Olavo lhe dá é pouco. Ivan e Taís sentem-se atraídos. Paula comenta com Fabiana que Telma pode ter planejado o flagrante com Daniel a mando de outra pessoa. Bebel briga com um cliente do botequim, sai furiosa e ainda leva um tombo. Olavo concorda em se encontrar com Bebel. Ana diz que não pode ir para Boston no momento e manda que Lucas siga seu caminho. Antenor diz a Xavier que vai acabar com Ana Luísa, Lucas e Daniel, que, acredita, encobriu o romance do casal. Camila confessa a Susaninha que teme que Fred demita Heitor se ela terminar com ele. Olavo provoca Daniel, que revida e o manda trabalhar. Daniel se indigna quando Antenor acusa-o de alcoviteiro e garante que não sabia de nada. Antenor o expulsa. Paula vê Bebel entrando no carro de Olavo. Olavo diz a Bebel que vai lhe dar nova chance. Paulão avisa Ivan que ele tem 24 horas para saldar a dívida com Matoso. Bebel não aceita pagamento e dá um beijo em Olavo na despedida. Daniel desconfia que Olavo levou Antenor ao seu apartamento. Paula diz para Daniel que Olavo planejou o incidente em Marapuã, com a cumplicidade de Bebel, e conta que os viu juntos. Ana Luísa garante a Antenor que Daniel não sabia de nada. Ana Luísa diz que ama Lucas, mas que não pode viajar com ele. Lucas jura que sempre vai esperar por ela. Olavo descobre o notebook na casa de Jáder e o obriga a colocar Bebel de volta no apartamento. Pacífico avisa Virgínia que o apartamento que ela queria no Copamar está vago. Ivan pega um relógio da bolsa de uma turista na praia e entrega para Jáder. Umberto pede um passaporte falso para Jáder. Fabiana, Paula e Daniel tentam descobrir se Olavo estava na Bahia na época da prisão. Fabiana se lembra que ele não esteve na empresa, alegando estar doente, e apareceu de surpresa na delegacia da Bahia. Antenor chora olhando a foto do filho. Jáder pede que Bebel volte e ela impõe as suas condições. Mateus sai com Cássio. Antenor vai à casa de Ana Luísa.

Paula verifica em Pedra Bonita se Olavo esteve hospedado lá. Galhardo, o gerente do hotel, informa a Paula que Olavo esteve hospedado lá por cinco noites. Antenor decide aceitar a separação consensual. Ana Luísa agradece, emocionada. Daniel diz a Antenor que Olavo quis se vingar dele por ter perdido o cargo. Antenor avisa que Daniel continua com o cargo, mas que não acredita em nada do que ele diz. Umberto conta para Jáder que está sendo procurado. Neli critica Umberto, o que irrita Joana. Bebel se despede de Tatiana. Ivan paga parte de sua dívida com Matoso. Bebel diz que Jáder não encosta mais nela. Jáder avisa que um dia Olavo vai enjoar dela. Daniel acusa Olavo na frente de toda a diretoria de ter planejado um golpe contra ele. Olavo percebe que Daniel sabe de tudo, mas sustenta que ele está mentindo. Os dois brigam. Rodrigo avisa Daniel que Antenor viajou. Jáder e Bebel viajam para a Bahia para apagar o rastro de Olavo. Lucas apresenta Fabiana a David. Ana Luísa e Lucas se despedem emocionados. Lúcia agradece a Cássio pela amizade com Mateus. Taís pega dinheiro do caixa do restaurante de Cássio. Bebel e Jáder se hospedam no hotel de Pedra Bonita. Fabiana vai à casa de Ana Luísa conversar sobre Lucas. Ana Luísa ameaça expulsar Fabiana. Fabiana diz que Lucas está sofrendo por causa de Ana Luísa e que os dois merecem estar juntos. Ana Luísa fica comovida. Virgínia avisa Paula que Gilda está voltando. Mateus concorda em ser amigo de Camila. Ana Luísa assina uma procuração dando plenos poderes para Daniel, arruma as malas e vai para o aeroporto. Lucas embarca. Eloísa incentiva Evaldo. Fred diz que Camila nem vai precisar trabalhar quando se casar com ele, o que a decepciona. Lucas e Ana Luísa se encontram no aeroporto e o executivo se emociona quando ela diz que viajará com ele. Antenor navega sem rumo pela costa. Sérgio Otávio ironiza ao contar para Marion que Ana Luisa se mudou para Boston. Taís é grosseira com Evaldo, quando ele propõe que ela volte a vender suas joias. Paula e Lúcia simpatizam uma com a outra. Virgínia ameaça contar o passado de Iracema. Iracema promete que vai impedir que Virgínia se mude para o Copamar. Rodrigo quase flagra Umberto procurando por dinheiro. Umberto inventa uma desculpa para estar no quarto dele. Taís, mais uma vez, pega dinheiro do caixa do restaurante. Jáder muda no computador do hotel a data de entrada de Olavo. Daniel acusa Olavo para Antenor. Olavo exige que ele prove.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.