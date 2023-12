Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (20)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (20) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Black Nativity – Uma Jornada Inesquecível'. Nesse capítulo, Daniel é gentil com Isidoro e Zé Luis, quando eles aparecem no hotel procurando por Gustavo.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Daniel é gentil com Isidoro e Zé Luis, quando eles aparecem no hotel procurando por Gustavo. Daniel manda Sobral investigar o endereço de Taís. Hugo compra roupas para Taís. Taís pede que ele superfature a conta e os dois dividam o dinheiro.

Ana Luísa conta para o psicanalista que se interessou por um homem mais jovem. Lucas diz a Daniel que conheceu uma mulher que o impressionou muito. Paula decide ir para o Rio procurar sua família. Gilda pede a Virgínia que receba Paula. Isidoro procura Cássio para que ele compre a rifa.

Amândio agradece a Gustavo e Tiago por terem resolvido o problema do furto. Neli liga para Fred do celular de Camila e desliga, só para ele retornar a ligação. Bebel pede que Jáder coloque-a para trabalhar com executivos, mas ele nega. Camila sai com Fred.

No coquetel da joalheria do hotel, Lucena conta para Xavier que Hugo vai se casar. Cleonice confessa ser fã de Virgínia. Daniel pergunta o que Sobral descobriu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.