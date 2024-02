Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 15:25, após 'Mulheres de Areia'. Nesse capítulo, Paula insiste que Olavo adulterou as datas no hotel.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Paula insiste que Olavo adulterou as datas no hotel. Antenor retruca que Daniel não deveria sair da empresa, pois precisa dele se ficar provado que Olavo não age de forma correta. Daniel diz a Antenor que recebeu uma proposta, mas que não vai aceitar. Isidoro diz a Taís que depositou o dinheiro na conta de Zé Luiz. Olavo oferece o triplo para Bebel sair com ele e não com Rolf. Mateus sofre. Neli faz planos para o casamento. Heitor tenta animar Joana. Olavo não responde quando Bebel insiste em ser só dele. Paula adora os brincos que Ana Luísa manda de presente para ela. Cássio diz a Lúcia que Mateus é um amigo de quem ele gosta muito. Marion avisa Taís sobre horários de Antenor. Rodrigo comenta com Antenor que Taís é oportunista.

Fabiana se despede de Daniel e Paula, pois vai morar em São Paulo. Iracema e Virgínia discutem por causa da cor da portaria. Vidal arruma emprego no Duvivier para Gilda. Antenor se aproxima de Taís pensando ser Paula, mas logo desfaz o mal-entendido. Antenor convida Taís para uma conversa em seu escritório sobre Paula. Antenor se encontra com Fabiana e a convida para ir ao seu escritório. Fabiana o apresenta a David. Fabiana se despede de Tiago e Rodrigo. Paula e Lúcia recebem reservas dos primeiros hóspedes. Antenor oferece cinco milhões para Taís afastar Paula e Daniel. Marion promete ajudar Taís. Camila se impacienta com Fred, que reclama da temperatura do vinho. Neli se impressiona com a obsessão de Iracema em expulsar Virgínia.

Taís diz a Isidoro que ama a sua família e ele se comove. Taís sugere convidar Paula e Daniel para jantar. Daniel comenta com o pai que tem vontade de largar o grupo e abrir uma pousada e que vai pesquisar o valor do investimento. Taís e Daniel combinam de levar Zé Luiz ao boliche. Olavo comenta com Fred a proposta de Bebel e confessa que se sente bem com ela. Bebel pede que Rolf minta para ajudá-la. Lúcia e Cássio se encontram com Virgínia e Belisário no Jóquei. Cássio pede para Belisário não comentar com Lúcia seu interesse pelas corridas e pelo pôquer. Sérgio Otávio comenta com Marion que Daniel pensa em abrir uma pousada. Bebel diz a Olavo que vai para Alemanha com Rolf. Olavo morre de ciúmes, mas disfarça.

Mateus gosta ao ver Lúcia e Cássio se beijando. Antenor sente a solidão e seus empregados comentam. Marion aconselha Taís a não pedir dinheiro a Antenor. Mateus dá um presente para Camila e diz que pode ser seu amigo. Antenor concorda em antecipar uma verba para Taís. Marion garante a Xavier que não foi Taís que roubou o documento. Fred diz a Taís que está interessado em comprar uma joia do designer italiano. Cássio empresta dinheiro para Evaldo comprar material. Daniel pede que Barreto procure hotéis de charme perto do Rio e diz a Nereu que pretende fazer uma surpresa para Paula.

