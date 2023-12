Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Mesma Hora, No Próximo Natal'. Nesse capítulo, Isidoro desaba, emocionado, quando Taís vai embora.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Isidoro desaba, emocionado, quando Taís vai embora. Isaura se prontifica a ajudar Bebel. Fabiana não consegue recusar o convite. Ana Luísa confirma com Daniel o final de semana em Parati. Isidoro diz a Clemente que teve notícias de sua neta Paula. Taís convida Cássio para ir com ela ao coquetel, mas ele não quer. Rodrigo avisa Heitor que já chegou o jovem que vai ser o novo gerente geral de compras. Heitor tem certeza da demissão. Klebão cobra dinheiro de Bebel, que foge correndo. Daniel defende Heitor, quando Olavo apresenta Fred.

Olavo disfarça a frustração quando não é convidado por Antenor para o final de semana em Parati. Daniel diz a Heitor que fez o que podia. Evaldo pede desculpas a Eloísa. Cássio e Taís se beijam. Belisário se irrita porque Antenor atrasa a sua mesada. Clemente confessa a Hermínia que foi procurado há dois anos por Amélia. Bebel acaba dormindo na praia. Jáder se aproxima. Heitor se surpreende ao ver que Fred é o novo gerente geral. Fred convida Heitor para ser seu assistente, deixando Olavo pasmo. Heitor pergunta se o convite foi feito por Fred estar interessado em Camila, mas ele mente.

Olavo se irrita por Fred tê-lo surpreendido. Ana Luísa, Antenor, Daniel e Fabiana passeiam de barco. Jáder diz a Bebel que ela ficará com o apartamento e pagará a ele metade do que faturar. Joana e Umberto planejam abrir uma locadora. Fred diz a Olavo que Heitor ficará só o tempo dele conquistar Camila. Neli manda Camila não comentar com Heitor sobre a pulseira. Ana Luísa conta para Fabiana detalhes da morte do filho, comovendo-a. Neli insiste que Heitor aceite a proposta. Clemente sugere que Isidoro conte para Taís que ela tem uma irmã gêmea.

Isidoro diz que não pode falar a verdade sobre a mãe dela. Cibele recebe os convidados. Antenor vai ao quarto de Fabiana. Hugo conta a Taís que quer viajar com Felipe, mas que seu pai não aceita. Taís se oferece para fingir ser a namorada de Hugo. Hugo apresenta Taís a Lucena. Ana Luísa bate no quarto de Fabiana. Antenor fica em pânico.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.