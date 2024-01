Que horas começa 'Paraíso Tropical'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - O Túnel'. Nesse capítulo, Mateus diz que Lúcia nem desconfia que ele sabe quem é seu pai.

Resumo completo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira

Mateus diz que Lúcia nem desconfia que ele sabe quem é seu pai. Taís diz a Daniel que Paula está no Rio. Daniel diz que não aguenta mais viver sem Paula. Cássio propõe ser amigo de Mateus, pois ainda não está pronto para ser pai. Taís marca almoço com Daniel no Frigideira. Camila se chateia ao não encontrar Mateus na porta do restaurante, como combinado.

Neli critica ao saber que Umberto tem o nome comprometido. Taís finge que acredita em Paula quando ela afirma que não quer encontrar Daniel. Camila recebe flores de Fred e o convida para uma festa. Taís empresta máquina para Marion, que a entrega para Kleber. Mateus diz a Clemente que não está mais interessado em descobrir quem é seu pai, mas confessa a Zé Luís que não quer ninguém com pena dele.

Camila não aceita quando Mateus diz que não pode explicar por que não compareceu ao encontro. Daniel se recusa a falar de negócios no almoço. Taís garante que a proposta do restaurante não está relacionada à procura de Paula. Daniel diz a Nereu que não confia em Taís. Kleber fotografa Antenor e Fabiana juntos no barco.

Marion vibra. Daniel apresenta Cássio a Olavo, o responsável por escolher os candidatos à terceirização do restaurante do hotel. Taís diz a Paula que esteve com Daniel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.