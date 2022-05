Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (7)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', neste sábado (7), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Madeleine não se conforma com a presença de Juma.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sábado (7)

Ari explica para José Leôncio que Tadeu levou o casal para o Rio de Janeiro. Juma se assusta com a cidade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda fica apavorada.



Madeleine não se conforma com a presença de Juma. Tibério se preocupa com Muda. Irma tenta conversar com Juma. Muda atira sem querer no Velho do Rio. Mariana e Irma tentam convencer Madeleine a não falar com Juma.



Tibério leva Muda para a fazenda de José Leôncio e se surpreende quando ela fala. Jove leva Juma para tirar seus documentos. Velho do Rio recebe ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela que abriu mão de sua herança.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn