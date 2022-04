Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (23)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta sábado (23), que vai ao ar às 21h05 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Jove recobra a consciência e Juma fica feliz.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sábado (23)

Juma aponta a arma para Tibério e afirma que ninguém pode saber sobre Jove. José Leôncio fala com Mariana, que se desespera. Tibério pede para Muda ir embora com ele. Madeleine se descontrola ao saber do sumiço de Jove. Tadeu questiona Filó sobre o relacionamento dela com seu padrinho.



Tibério volta para a fazenda, mas não conta sobre Jove. Guta desmoraliza Tenório na frente da mãe. José Leôncio decide se divorciar de Madeleine. Jove recobra a consciência e Juma fica feliz.



José Leôncio vai embora da mansão dos Novaes. O Velho do Rio diz a Juma que Jove não vai mais sair do Pantanal. Tibério se surpreende quando Jove afirma que não deixará a tapera.