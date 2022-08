Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', neste sábado (20), que vai ao ar às 21h25 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Juma e Jove se beijam. Veja outros desdobramentos da trama abaixo.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, SÁBADO (20)

Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleica. Renato se arrepende de ter atirado na onça. O Velho do Rio avisa Maria Marruá que chegou a hora de a onça descansar e assegura que cuidará de Juma.

Ari comunica a José Leôncio que mataram uma onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Trindade deixa Irma devastada ao dizer que precisa ficar longe dela e do filho.

Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com os posseiros do Sarandi. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma sonha com José Lucas.