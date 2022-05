Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (14)

Trindade diz a José Leôncio que o Velho do Rio poder ser Joventino. José Leôncio conta para Tibério a história que viveu com Generosa.



O Velho do Rio observa José Leôncio. Trindade alerta Levi sobre Tibério. Nayara posta uma mensagem sincera em seu perfil, que repercute na rede social. Os funcionários de Mariana reclamam do salário. Juma avisa a Jove que ele está livre para ir embora.



Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro deveria agradecer por ter dois filhos que não brigam por herança. O Velho do Rio chama Jove de neto. Jove deixa Juma, José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo.