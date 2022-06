Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (21), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Irma se incomoda ao ver Juma conversando com José Lucas.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (21)

Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento de Jove. Tibério beija Muda. Jove critica o relatório feito por Davi e Matilde, que não considera a sustentabilidade como referência.

Irma se incomoda ao ver Juma conversando com José Lucas. Marcelo pressiona Tenório ao propor investimento na fazenda do Pantanal. Filó comenta com Irma sobre sua preocupação com o interesse de José Lucas por Juma.

Alcides pede emprego a Tadeu na fazenda de José Leôncio. Guta dá conselhos para Maria Bruaca. Filó não vê com bons olhos a reconciliação de Tadeu e Guta. José Lucas fala para Juma que Jove é fraco. Trindade tenta seduzir Irma.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

