Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

No capítulo de estreia da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (19), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Juma expulsa Tadeu e Jove.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (19)

Juma expulsa Tadeu e Jove. José Leôncio pede que Tibério ajude seu filho a perder o medo de cavalo. Jove questiona Tadeu sobre Filó e José Leôncio. Nayara rouba o HD do computador de do ex-namorado. Tenório questiona José Leôncio sobra a lida com bois.

Jove leva Guta até a tapera de Juma. Jove e Guta tomam banho de rio. Juma e Muda veem os dois e roubam suas roupas. Tibério critica Tadeu por não ter coragem de se declarar para Guta. Juma cheira as roupas de Jove. José Leôncio e Tenório se preocupam com os filhos. Guta decide se abrir com Jove.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

